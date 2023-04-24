Песков назвал доносы «отвратительным» явлением

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал доносы «отвратительной» практикой. Об этом он сказал журналистам в кулуарах марафона «Знание», передает «Интерфакс».

У представителя Кремля спросили, как он относится к многочисленным доносам, участившимся в последнее время, в том числе, к доносу на актера Данилу Козловского.

«Что касается доносов, то это как было всегда отвратительным, так есть, и, я надеюсь, так будет», — сказал Песков.

В начале апреля активист написал донос на Козловского из-за антивоенного поста, который актер опубликовал в инстаграме в феврале 2022 года, а также его интервью Ирине Шихман, где артист «призывал граждан выходить на митинг». Бородин утверждает, что Козловский уехал в США, но после того, как «лишился средств», решил вернуться в Россию, чтобы «вновь заработать денег». ТАСС со ссылкой на источник писал, что прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера по статье о «дискредитации» армии.

Сам Козловский сказал, что живет и работает в России, а в США навещает дочь. Он также заявил, что не призывал выходить на митинги, а слова, которые приводит активист, произносил на съемочной площадке исторического сериала. Он также подал к Бородину иск о защите чести и достоинства.

Малый драматический театр (МДТ) — Театра Европы в Санкт-Петербурге принял решение о переносе спектаклей «Коварство и любовь» и «Гамлет» с участием Козловского.