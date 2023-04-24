«Фонтанка»: парад 9 мая в Санкт-Петербурге пройдет без авиации

В Санкт-Петербурге парад в честь Дня Победы 9 мая пройдет без авиации. Об этом сообщает «Фонтанка», не уточняя источник информации.

Официального подтверждения этой информации нет.

Издание отмечает, что по состоянию на 24 апреля военные летчики Западного военного округа не провели ни одной тренировки пролета над Дворцовой площадью. «Фонтанка» также пишет, что пресс-служба ЗВО не выпустила ни одного посвященного параду пресс-релиза. При этом обычно к середине апреля уже известно о датах репетиций.

22 апреля Baza со ссылкой на два источника писала, что организаторы парада Победы рассматривают вариант, при котором он пройдет в Москве без воздушной части. При этом окончательное решение еще не принято. Один из источников предполагал, что возможный отказ от авиационной части связан с тем, что «пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне ».

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «пока еще преждевременно давать такие анонсы». «Ведется подготовка к Параду, он состоится. Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы в себя будет включать Парад, мы своевременно вам сообщим, пока преждевременно об этом говорить», — говорил он.

В нескольких регионах России 9 мая 2023 года «по соображениям безопасности» решили отказаться от парада в честь Дня Победы. В Москве и других городах не будут проводить шествие «Бессмертного полка».

В 2022 году в Москве и других крупных городах России отменили воздушную часть парада на 9 мая. Это объясняли погодными условиями.