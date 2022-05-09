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В Москве и других крупных городах России 9 мая отменили воздушную часть парадов в честь победы в Великой Отечественной войне.

Об отмене авиационной части в Москве, в которой должны были принять участие 77 самолетов и вертолетов (по числу лет, прошедших с окончания войны) пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально сообщил лишь за несколько минут до начала торжеств. Причиной этого он назвал погодные условия.

При этом во время парада над самой Красной площадью погода была приемлемой. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил отмену тем, что хотя над Москвой облака разогнали, в подмосковных городах, откуда должна была взлетать авиация, наблюдалась низкая облачность.

Летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов рассказал «Подъему», что при низкой облачности пилотам сложно следить за ведущим самолетом.

[При выполнении совместных фигур пилотажа] все идет на условиях визуального полета. Летчик смотрит за впереди идущим самолетом и сохраняет дистанцию. Они летят на расстоянии 5-10 метров по курсу. Если попадает в облака, согласно инструкции, должен отвернуть самолет, пролететь 20 секунд, а потом взять курс полета, дабы не допустить столкновения.

Помимо Москвы, воздушную часть парадов отменили в Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Калининграде и Ростове-на-Дону. Во всех этих городах произошедшее также объяснили низкой видимостью и плохими погодными условиями на аэродромах вылета.

Единственным крупным городом, где был запланирован парад с участием авиации и он состоялся, стал Нижний Новгород. Самолеты и вертолеты пролетели над городом, несмотря на облачность. В Волгограде в небе пролетели легкомоторные самолеты времен Великой Отечественной войны.

В Москве воздушную часть парада отменили в третий раз за последние годы. Ранее самолеты не принимали участие в парадах 2017 и 2019 годов.

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Фото на обложке: Сергей Фадеичев / ТАСС