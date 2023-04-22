Украина ввела санкции против российских политических партий и ЦИК РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях в отношении 40 физических и более чем 300 юридических лиц, связанных с Россией. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.

В частности, под украинские ограничения попали Центризбирком РФ и «Росбанк», а также четыре российские политических партии — «Новые люди», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Кроме того, украинские власти ввели санкции в отношении сенатора Сулейман Керимова и его дочери Гульнары. Также под ограничения попали родственники российского бизнесмена Владимира Потанина.

Как обратила внимание «Новая газета Европа», украинские власти также ввели санкции в отношении бойца батальона «Ахмат» Очур-Суге Монгуша, которого обвиняют в жестоких пытках и последующей казни украинского военного, произошедших летом 2022 года в санатории «Приволье» на восточном берегу Северного Донца.

В середине апреля Украина ввела санкции против более чем 400 физических лиц и 241 компании, связанных с Россией. Тогда под санкции попали 82 российских и белорусских спортсмена, а также дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу.

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