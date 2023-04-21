The Washington Post: украинская разведка планировала удары по российским военным и наемникам ЧВК Вагнера в Сирии

Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывало планы ударов по российским силам в Сирии, сообщает The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть . По версии издания, подобными операциями украинские военные рассчитывала вынудить Россию перебросить часть сил из Украины в Сирию.

Согласно документам, украинская разведка выступала за нанесение ударов по российским силам с использованием беспилотников. Предполагалось «начать с малого» или вовсе ограничиться нанесением ударов только по наемникам из .

Также ведомство рассматривало возможность подготовки членов (SDF) для нанесения ударов по российским военным объектам, следует из документов Пентагона. Как пишет WP, альянс согласился с планом, но потребовал от Украины обеспечить подготовку его бойцов, предоставить системы противовоздушной обороны, а также гарантировать, что участие SDF останется в секрете.

Кроме того, в документах говорится, что Турция была в курсе этих обсуждений. По данным WP, турецкие чиновники якобы даже просили Украину проводить свои операции с территорий, подконтрольных курдским отрядам, а не из районов на севере и северо-западе страны, удерживаемых другими вооруженными группами, некоторые из которых поддерживает Турция.

Несмотря на проделанную работу, в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский распорядился приостановить планирование. В документах Пентагона говорится, что это решение он мог принять на основании ряда причин, включая давление со стороны США, нехватку беспилотников или сомнения, что атаки будут успешными. Американская разведка также допустила, что руководство Украины могло решить сосредоточить свои ресурсы на операциях внутри России и подконтрольных ей украинских территориях.

Власти Турции и Украины отказались от комментариев. В то же время представитель Сирийских демократических сил заявил журналистам, что документы, на которые ссылается WP, «ненастоящие». Также он подчеркнул, что SDF никогда не принимал участия в российско-украинском конфликте.