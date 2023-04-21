Павел Дуров стал лидером списка самых «обедневших» российских миллиардеров по версии Forbes

Журнал Forbes назвал самым «обедневшим» миллиардером из России основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, состояние которого в 2022 году уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов — до 11,5 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, падение котировок акций конкурентов Telegram — мессенджеров WhatsApp и Snapchat — отразилось и на оценке стоимости компании Дурова. В результате бизнесмен переместился с третьего места в рейтинге российских миллиардеров Forbes 2022 года на десятое в списке 2023-го.

Также в список наиболее «обедневших» российских миллиардеров вошли:

акционер компании Datadog Леонид Богуславский (его общее состояние в 2023 году оценивается в 3,6 миллиарда долларов, за год он потерял 1,1 миллиарда долларов);

владельцы разработчика игр Playrix Дмитрий и Игорь Бухманы (общее состояние каждого — по семь миллиардов долларов, потеряли по 1,1 миллиарда долларов);

инвестор Фархад Ахмедов (1,1 миллиарда долларов, потерял 600 миллионов долларов);

председатель правления инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко (1,1 миллиарда долларов, потерял 200 миллионов долларов);

бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев и его семья (6,4 миллиарда долларов, потерял 200 миллионов долларов);

бывший член совета директоров Альфа-банка Петр Авен (4,2 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);

вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, основатель компании «Интеко» Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов, потеряла 100 миллионов долларов);

один из владельцев Альфа-банка Андрей Косогов (1,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);

инвестор Александр Мамут (два миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);

владелец группы «Абсолют» Александр Светаков (2,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);

продюсер и инвестор Глеб Фетисов (1,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов).

Общее состояние наиболее «обедневших» российских миллиардеров за 2022 год, по оценкам Forbes, сократилось на 8,5 миллиарда долларов.

Накануне журнал представил список самых богатых россиян на 2023 год, куда вошли 110 миллиардеров — на 22 человека больше, чем годом ранее. Самым богатым россиянином стал сооснователь «Еврохима» Андрей Мельниченко (25,2 миллиарда долларов). Совокупное состояние всех участников списка Forbes оценил в 505 миллиардов долларов.

В 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину несколько предпринимателей, связанных с РФ, обратились к издателям журнала Forbes с просьбой не называть их «российскими бизнесменами». Среди них был Павел Дуров, который уже несколько лет не живет в России и имеет, как сообщало само издание, гражданство ОАЭ.