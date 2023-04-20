В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes стало на 22 миллиардера больше

В ежегодный рейтинг миллиардеров журнала Forbes вошли 110 россиян — на 22 человека больше, чем в прошлом году, сообщает российская редакция журнала.

Согласно рейтингу, самым богатым россиянином стал сооснователь «Еврохима» Андрей Мельниченко — его состояние журнал оценил в 25,2 миллиарда долларов (в международном рейтинге он занял 58-е место).

Второе место в российском списке занял владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (23,7 миллиарда), третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (22,1 миллиарда).

Как отмечает журнал, в списке российских миллиардеров на 2023 год могло быть 115 человек, однако прошлогоднего рейтинга отказались от российского гражданства.

За год совокупное состояние российских миллиардеров выросло с 353 до 505 миллиардов. Прошлогодний рейтинг составляли вскоре после начала полномасштабной войны, когда курс рубля на внебиржевых торгах стоил по 133 рубля за доллар. В нынешнем рейтинге котировки и курсы валют фиксировались на 10 марта 2023 года, когда доллар стоил 75,9 рубля.

Forbes напоминает, что в 2021 году сумма активов богатейших россиян оценивалась в 606 миллиардов, а в списке находились 123 человека.

В начале 2023 года журнал Forbes представил рейтинг российских миллиардеров, чье состояние сильнее всего снизилось из-за вторжения России в Украину. В список вошли 68 человек. По данным журнала, наибольшие потери понес основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, попавший под санкции США. Состояние бизнесмена и его семьи за год сократилось на 11,1 миллиарда долларов. Второе место у основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук (потеряла 8,3 миллиарда), на третьем — основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков (5,9 миллиардов).