Forbes: Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

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Основатель Telegram Павел Дуров стал гражданином Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Forbes со ссылкой на несколько источников, близких к бизнесмену и его компании.

По их сведениям, гражданство ОАЭ Дуров получил еще в феврале 2021 года. Предприниматель с 2017 года проживает в Дубае, где в свободной экономической зоне Dubai Media City открыта штаб-квартира Telegram.

Таким образом, миллиардер является одновременно гражданином уже четырех стран. При этом один из источников Forbes рассказал, что срок действия российского паспорта Дурова уже истек. «Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сказал собеседник издания.

Павел Дуров эмигрировал из России в 2014 году. Вскоре после этого стало известно, что он получил гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис, которое позволяет без виз путешествовать в большинство стран мира, в том числе, в ЕС и Великобританию. В августе 2021 года Дуров получил гражданство Франции.

В апреле 2022 года Павел Дуров попросил американский Forbes не называть его российским миллиардером. В новом рейтинге богатейших россиян основатель Telegram занял третье место с состоянием 15,1 миллиарда долларов.

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