Александринский театр в Петербурге отменил показ спектакля «Сирано де Бержерак» в апреле и мае, сообщается на сайте театра. Вместо него 23 апреля покажут спектакль «Ворон», 24 мая — «Женитьбу».

В начале апреля в полицию Петербурга поступило заявление на главного режиссера Александринского театра Николая Рощина, который поставил «Сирано де Бержерак», сообщал телеканал «Известия.78». По его данным, зритель, обратившийся в полицию, усмотрел в постановке признаки «дискредитации» Вооруженных сил РФ.

Актеры театра заявили петербургскому изданию «Ротонда», что такое заявление действительно поступило в МВД, но полицейские в ходе проверки не нашли признаков «дискредитации».

В пресс-службе Александринского театра сообщили «Ротонде», что замена спектакля не связана с заявление о «дискредитации» — возникли «технические проблемы с реквизитом».

В последнюю неделю в Петербурге отменили концерт рок-группы «Наив» (солист Александр Иванов поддержал семью Маши Москалевой), рэпера Jah Khalib (выступал в поддерку Украины), а также перенесли на месяц спектакль «Гамлет» с Данилой Козловским (на него написали донос из-за антивоенного поста).