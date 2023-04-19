Следственный комитет прекратил преследование военного летчика, сбившего истребитель во время учений под Тверью в 2020 году

Главное военное управление Следственного комитета прекратило преследование военного летчика Василия Савельева, который сбил истребитель во время учений под Тверью в 2020 году, сообщает «Коммерсант».

Летчика 790-го истребительного авиаполка, майора Савельева обвиняли в нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем тяжкие последствия (статья 351 УК РФ). Ему грозило до семи лет лишения свободы.

В итоге следствие пришло к выводу, что в действиях майора «отсутствовал состав преступления», пишет газета со ссылкой на постановление СК. Адвокат Савельева подтвердил газете, что преследование летчика прекратили, отказавшись от более подробных комментариев.

По данным «Коммерсанта», преследование Савельева прекратили после экспертизы Минобороны РФ и компании «Сухой», которая решила, что летчик «действовал правильно, стремясь максимально приблизить условия учений к воздушному бою с реальным противником». По мнению специалистов, крушение произошло в том числе из-за того, что тренировкам военных летчиков «мешали устаревшие инструкции» Минобороны и производителя самолетов. В итоге их изменили, отмечает газета.

Истребитель Су-30М2 потерпел крушение неподалеку от аэродрома Хотилово в Тверской области в сентябре 2020 года. Это произошло во время учений, в которых принимали участие еще два самолета — Су-35 Савельева и Су-30.

Самолет Савельева, который должен был выполнить фотострельбу, выпустил пять снарядов из авиапушки по крылу Су-30М2. Поврежденный истребитель потерял управление и упал в лесу. Экипаж успел катапультироваться. Минобороны РФ оценило ущерб от крушения самолета в 1,143 миллиарда рублей.

Савельев утверждал, что его истребитель был снят с боевого дежурства за месяц до учений, а он сам был уверен, что пушка самолета была приведена в небоевое положение.

В 2021 году дело Василия Савельева рассматривал военный суд, вернувший его в прокуратуру, писала «Новая газета». Тогда гособвинение решило объединить в одно производство дела в отношении Савельева и техников, готовивших его истребитель к вылету, — старшего лейтенанта Эрбеткина и прапорщика Соломинцева. Как отмечает «Медиазона», в каком статусе по делу о крушении самолета техники находятся сейчас, неизвестно.