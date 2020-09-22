В Тверской области разбился Су-30. Летчики успели катапультироваться

Истребитель потерпел аварию при выполнении планового полета в Тверской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб Западного военного округа.

Самолет упал в лесу. Жертв и разрушений на земле нет.

Экипаж успел катапультироваться. Летчики вышли на связь, их благополучно эвакуировали с места аварии.

На место инцидента отправлена военная комиссия, которая изучит обстоятельства и установит причины крушения.