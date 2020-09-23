ТАСС: Су-30 в Тверской области случайно сбили на учениях

Истребитель , разбившийся 22 сентября во время учений в Тверской области, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», — сказал собеседник агентства.

Самолет упал в лесной местности при выполнении планового полета. Пилоты успели катапультироваться и не пострадали. Жертв и разрушений на земле также не зафиксировано.