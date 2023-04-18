Главным режиссером театра Вахтангова назначен 33-летний Анатолий Шульев

Режиссер, преподаватель Российского института театрального искусства — ГИТИС Анатолий Шульев назначен главным режиссером театра имени Вахтангова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство культуры РФ. Шульева представили коллективу театра.

33-летний Анатолий Шульев — выпускник ГИТИС и Театрального училища имени Бориса Щукина. Он учился в мастерской Римаса Туминаса, а дипломный спектакль Шульева стал его дебютом в Вахтанговском театре, сообщается на сайте театра.

Шульев также ставил спектакли в театре Маяковского и театре имени Пушкина, всего десять постановок. Снял несколько короткометражных фильмов. В 2015 году стал лауреатом премии министерства культуры «Молодые дарования России». С 2017 года преподает в мастерской Миндаугаса Карбаускиса на актерском факультете ГИТИС.

В ноябре 2022 года директор театра Вахтангова Кирилл Крок заявил, что прежний главный режиссер театра Юрий Бутусов принял решение уволиться, «потому что он находится в Париже и в ближайшее время приехать на работу не может».

Театральный режиссер Римас Туминас, который с 2007 года работал художественным руководителем театра имени Вахтангова, в мае 2022 года ушел со своего поста. В театре заявили, что режиссер уехал в Литву по состоянию здоровья (у Туминаса — рак легких).

Незадолго до этого провластные российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись, в которой Туминас якобы согласился поставить в Украине спектакль о Степане Бандере (режиссер это отрицал). После ухода из театра Туминаса лишили премии за значительный вклад в развитие российской культуры.

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