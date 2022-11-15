Театр Вахтангова сообщил, что главный режиссер театра Юрий Бутусов уволился, потому что «находится в Париже и не может приехать на работу»

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Главный режиссер московского театра имени Вахтангова Юрий Бутусов принял решение уволиться, сообщил «Интерфаксу» директор театра Кирилл Крок.

«Театр с ним ничего (контракт) не расторгал. Я получил от Юрия Николаевича заявление, что он просит его уволить, потому что он находится в Париже и в ближайшее время он приехать на работу не может, и продолжить работу в театре Вахтангова не может», — сказал Крок.

Ранее, отмечает «Интерфакс», появилась информация, что театр имени Вахтангова расторг контракт с Бутусовым, который работал главным режиссером театра с 2018 года.

В мае 2022 года Римас Туминас, который 15 лет работал художественным руководителем театра имени Вахтангова, ушел со своего поста. Театр заявил, что режиссер еще 1 марта уехал в Литву по состоянию здоровья (по данным «Коммерсанта», у него онкологическое заболевание).

Незадолго до этого пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор, в котором Туминас якобы согласился поставить в Украине спектакль о Степане Бандере. Сам режиссер говорил, что запись смонтировали. После ухода из театра Туминаса лишили премии за значительный вклад в развитие российской культуры.

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