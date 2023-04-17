Соратники Владимира Кара-Мурзы, которого приговорили к 25 годам колонии, запустили «Фонд 30 октября», основанный политиком для помощи российским политзаключенным и их семьям. Об этом сообщается в соцсетях Кара-Мурзы.

Как объяснил сам политик, чьи слова опубликовали соратники, основная миссия «Фонда 30 октября» — финансовая поддержка семей российских политзаключенных, «вне зависимости от их политических взглядов и религиозных убеждений».

Первый взнос — 90 тысяч евро — в фонд внес сам Кара-Мурза. Он перечислил денежную часть правозащитной премии Вацлава Гавела и Премии за мужество, которые Совет Европы и Фонд Акселя Шпрингера присудили ему в 2022 году. Политик призвал «всех неравнодушных людей, у которых есть такая возможность», делать пожертвования организации.

«В нынешней России уже сотни политических заключенных — больше, чем в последние годы советской власти. Все они находятся в заключении без вины и без преступлений; только за то, что их убеждения не совпадают с официальной линией власти. Жертвами государственных репрессий стали и их семьи, дети, оставшиеся не только без близких людей, но и часто без средств к существованию», — заявил Кара-Мурза.

В правление фонда вошли общественные деятели и правозащитники из России и из-за рубежа. Политик не назвал их имена, пообещав, что список появится на сайте организации. Главой фонда стала жена Кара-Мурзы — Евгения Кара-Мурза.

«Конечная и главная цель фонда — самоликвидация. Она будет достигнута, когда в России не останется политзаключенных. До тех пор мы будем делать все для того, чтобы семьи безвинно преследуемых не остались без поддержки», — говорится в посте.

17 апреля Мосгорсуд приговорил политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о распространении «фейков» про российскую армию, об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о «государственной измене». Кара-Мурза отказался признать себя виновным.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.