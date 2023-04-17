Оппозиционер Алексей Навальный, который находится во владимирской колонии строгого режима, назвал приговор, вынесенный Московским городским судом в отношении политика Владимира Кара-Мурзы, «бессовестным и фашистским».

С таким заявлением Навальный выступил в суде по своему иску к владимирской колонии о недопуске к нему адвоката. Слова политика опубликовали его соратник Иван Жданов.

Я глубоко возмущен тем приговором, который был сегодня вынесен Владимиру Кара-Мурзе. Он получил 25 лет. Я оцениваю этот приговор как незаконный, бессовестный и просто-напросто фашистский.

Я считаю, что Владимир Кара-Мурза преследуется по политическим мотивам. Хочу выразить поддержку ему и членам его семьи. Я очень беспокоюсь за его здоровье. Я видел его после второго отравления и был свидетелем, как его здоровье уже было практически уничтожено.

Срок, который он [Владимир Кара-Мурза] получил, — это месть за то, что он в свое время не умер, пережив два отравления, которые были совершены, очевидно, и это уже доказано, сотрудниками ФСБ России.

17 апреля Мосгорсуд приговорил политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным по статьям о распространении «фейков» про российскую армию, об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о «государственной измене». Кара-Мурза отказался признать себя виновным.

Защита политика сообщали, что за год, который Кара-Мурза провел под арестом, состояние его здоровья резко ухудшилось. По словам адвоката Вадима Прохорова, у Кара-Мурзы диагностирована нижних конечностей — такой диагноз входит в список заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Прохоров говорил, что эта болезнь, вероятно, стала следствием отравлений Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.

Алексей Навальный находится в заключении с января 2021 года. В колонии во Владимирской области его регулярно отправляют в штрафной изолятор по незначительным поводам. В начале апреля Навальному вызывали скорую помощь «из-за вновь обострившийся после очередного ШИЗО болезни желудка».

В 2020 году Навальный пережил отправление боевым ядом «Новичок». Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, группа сотрудников ФСБ, которая организовала отравление Навального, причастна к отравлениям Кара-Мурзы.