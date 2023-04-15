В Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике подожгли флаг Азербайджана. Сборная Азербайджана отказалась от участия в соревнованиях

В Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике один из болельщиков поджег флаг Азербайджана, сообщает News.am.

Инцидент произошел 14 апреля во время парада флагов стран-участниц турнира. Судя по видео, которое опубликовало News.am, когда на церемонии выносили флаг Азербайджана болельщики встретили его свистом, после чего один из них выбежал из зала, поджег флаг и выхватил его у участницы мероприятия.

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Человеком, поджегшим флаг, оказался дизайнер Арам Николян. Его задержали и доставили в отдел полиции. В видеообращении в фейсбуке Николян объяснил свои действия «желанием сделать так, чтобы в Ереване, столице Республики Армения, не развевался флаг Азербайджана».

Глава аппарата премьер-министра Армении и председатель оргкомитета чемпионата Араик Арутюнян назвал необдуманным поступок Николяна. «К государству нужно относиться бережно и понимать, что каждый необдуманный шаг, якобы „героический“, может нанести неприятные последствия на пути к прогрессу», — цитирует его пост в фейсбуке «Кавказский узел».

По словам Арутюняна, организаторы, готовя мероприятие, старались учесть «все политические, спортивные, морально-психологические тонкости», но, вероятно, «упустили какую-то деталь и получили инцидент».

В Министерстве спорта и Национальном олимпийском комитете Азербайджана сочли, действия поджигателя «варварскими».

«Учитывая такую атмосферу ненависти в Армении, психологическое давление в условиях необеспечения безопасности, нормальное участие азербайджанских спортсменов невозможно. Учитывая это, было принято решение о их возвращении на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение», — заявили азербайджанские ведомства.

Минспорта и НОК Азербайджана призвали международные спортивные организации осудить случившееся, а Европейскую федерацию тяжелой атлетики применить санкции в отношении Армении. Там, в свою очередь, заявили, что «решительно осуждают» случившееся, выразили солидарность со сборной Азербайджана, а также потребовали от Еревана дополнительных гарантий безопасности для всех участников соревнования.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Ереване с 15 по 23 апреля. Для участия в соревнованиях в столицу Армении приехала азербайджанская делегация в составе 12 человек, включая четверых спортсменов.

Сожжение флага Азербайджана произошло на фоне продолжающегося конфликта Еревана и Баку из-за непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Власти обеих стран регулярно сообщают о столкновениях на границе Армении и Азербайджана.