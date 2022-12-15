Армения заявила о транспортной и газовой блокаде Нагорного Карабаха В кризисе обвиняют Азербайджан, а Баку возлагает вину на российских миротворцев

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Азербайджанские активисты и российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре. 15 декабря 2022 года Мамед Мамедов / NEWS.ru / ТАСС

Премьер-министр Армении обвинил Азербайджан в провоцировании гуманитарного кризиса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. По словам Николы Пашиняна, официальный Баку заблокировал Лачинский коридор, по которому проходит единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. Также Азербайджан перекрыл газопровод, снабжающий республику природным газом, утверждает Пашинян.

«В результате этих провокационных действий жители Нагорного Карабаха были лишены прав на свободное передвижение, тысячи людей, в том числе дети, в холодных зимних условиях остались на дорогах, многие семьи были невольно разделены, граждане с проблемами здоровья лишились медицины, 120 тысяч человек взяты фактически в заложники, школы и детские сады вынуждены были прекратить работу», — сказал он на заседании правительства 15 декабря.

Парламент Армении назвал происходящее «политикой геноцида по отношению к армянам Нагорного Карабаха» и призвал Россию помочь в прекращении транспортной блокады. Пашинян созванивался с Владимиром Путиным, отдельно обсудив важность обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. Озабоченность по поводу перекрытия Лачинского коридора выражали генсек ООН, власти Евросоюза, США, Франции.

Дорогу в Лачинском коридоре перекрыла 12 декабря группа из нескольких сотен граждан Азербайджана, называющих себя экологическими активистами. Они разбили палаточный лагерь в окрестностях блокпоста российских миротворцев и города Шуша, который перешел под контроль Баку после 2020 года.

По собственным словам, активисты протестуют против «незаконной эксплуатации армянами природных ресурсов Азербайджана» и требуют допустить на территорию непризнанной республики группу по экологическому мониторингу. Они также упрекают российскую сторону в том, что она якобы покрывает незаконную эксплуатацию месторождений. Протестующие пропускают через дорогу только технику с маркировкой российского миротворческого контингента, но утверждают, что «готовы создать условия для проезда» армянских гражданских автомобилей и машин скорой помощи.

«Русская служба Би-би-си» называет акцию протеста скорее политической, чем экологической. Среди прочих в ней участвуют чиновники и работники госкомпаний Азербайджана, а также рабочие из Турции. «Несколько женщин стоят на акции в шубах, что дает дополнительный повод усомниться в том, что участники имеют отношение к экодвижению», — пишет «Русская служба Би-би-си».

Baza опубликовала видео с митинга в Лачинском коридоре: на нем женщина хотела в качестве символа мира выпустить в воздух белого голубя — но он умер у нее в руках.

Баку утверждает, что дорогу «перекрыли не азербайджанские протестующие, а миротворческий контингент РФ». «Представители гражданского общества Азербайджана стараются пресекать незаконную транспортировку награбленных природных ресурсов, не вмешиваются в вопросы движения других транспортных средств гражданского назначения», — говорится в комментарии помощника президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева на сайте МИДа страны.

Азербайджанские СМИ писали, что в начале декабря Баку договорился в ходе консультаций с российскими миротворцами о мониторинге месторождений на контролируемых ими территориях Нагорного Карабаха, однако он так и не начался. Минобороны РФ сообщало 13 декабря , что «в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано», но добавляло, что ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта в Лачинском коридоре.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в адрес российских миротворцев «голословными, недопустимыми и контрпродуктивными». По ее словам, Москва обеспокоена блокировкой Лачинского коридора и рассчитывает на возобновление транспортного сообщения по нему в самое ближайшее время. В МИДе считают, что обострение ситуации в регионе вызвано «разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений». Над деэскалацией обстановки сейчас работают российские миротворцы, которые «эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе», добавила Захарова.

13 декабря в Нагорном Карабахе сообщили о перебоях в газоснабжении. Азербайджанская компания «Азеригаз» заявила, что Баку к этому непричастен. «Газоснабжение территорий, на которых временно размещены российские миротворцы, осуществляется Арменией, и указанные территории пока не интегрированы в систему газоснабжения Азербайджана», — говорится в пресс-релизе.

Новый глава правительства непризнанной республики Рубен Варданян, осенью отказавшийся от российского гражданства и переехавший в Нагорный Карабах, настаивает на виновности Баку. «Они могут что угодно говорить. Труба проходит по подконтрольной им территории. Не верится в такие совпадения, что случайно произошла авария, — заявил он „Коммерсанту“. —Чтобы было понятно читателям в России, сложившаяся ситуация — это как блокада Ленинграда, когда была перекрыта Дорога жизни».

Он выразил надежду, что властям Нагорного Карабаха «удастся организовать воздушный коридор и принимать грузы в аэропорту Степанакерта». «У нас еще есть электричество и телефонная связь, но момент, когда мы можем и этого лишиться, близок. Сейчас 120 тысяч человек, из которых 30 тысяч детей, отрезаны буквально от всего. Но при этом у нас все работает, функционирует, есть несгибаемая воля к тому, чтобы все преодолеть», — сказал Варданян.

Читайте также

Стоит ли ждать новой большой войны Армении и Азербайджана? И может ли карабахский конфликт вообще когда-нибудь закончиться миром? Отвечают политологи из Баку и Еревана

Читайте также

Стоит ли ждать новой большой войны Армении и Азербайджана? И может ли карабахский конфликт вообще когда-нибудь закончиться миром? Отвечают политологи из Баку и Еревана