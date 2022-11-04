Предпринимателя Рубена Варданяна, отказавшегося от российского гражданства, назначили главой правительства Нагорного Карабаха

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Бизнесмен Рубен Варданян назначен главой правительства Нагорно-Карабахской республики (Арцах). Об этом говорится в указе на сайте президента непризнанной республики Араика Арутюняна.

В начале сентября Варданян заявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Вскоре он получил предложение возглавить правительство непризнанной республики и ответил на него согласием.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в один миллиард долларов, он занял 116-ю строчку в списке 200 богатейших людей России.

В марте 2019 года OCCRP выпустил расследование о системе офшорных компаний «Тройки Диалог», через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. На русском языке расследование можно прочитать на «Медузе».

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