Миллиардер Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах. Он отказался от гражданства России
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Российско-армянский предприниматель и инвестор Рубен Варданян сообщил, что переехал в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. В видеообращении, записанном на территории региона, Варданян сообщил, что отказался от гражданства РФ.
«Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», — сказал Варданян.
По словам Варданяна, из-за событий последних двух лет у многих жителей Нагорного Карабаха появилась апатия и «ощущение, что они брошены, что они никому не нужны». «Я считаю, что это неприемлемо. Я считаю, что после войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с арцахцами», — заявил предприниматель.
Рубен Варданян сообщил РБК, что передаст все свои активы в России в семейный фонд: «Я все отдам в управление партнерам и передам в семейный фонд».
Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель «Сколково». В 2021 году журнал Forbes впервые оценил его состояние в один миллиард долларов, он занял 116-ю строчку в списке 200 богатейших людей России.
В марте 2019 года OCCRP выпустил расследование о системе офшорных компаний «Тройки Диалог», через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. На русском языке расследование вышло на «Медузе». После выхода расследования депутаты Европарламента потребовали ввести санкции против Рубена Варданяна.