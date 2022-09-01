Миллиардер Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах. Он отказался от гражданства России

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Российско-армянский предприниматель и инвестор Рубен Варданян сообщил, что переехал в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. В видеообращении, записанном на территории региона, Варданян сообщил, что отказался от гражданства РФ.

«Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», — сказал Варданян.

По словам Варданяна, из-за событий последних двух лет у многих жителей Нагорного Карабаха появилась апатия и «ощущение, что они брошены, что они никому не нужны». «Я считаю, что это неприемлемо. Я считаю, что после войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с арцахцами», — заявил предприниматель.

Заявление Рубена Варданяна Ruben Vardanyan

Рубен Варданян сообщил РБК, что передаст все свои активы в России в семейный фонд: «Я все отдам в управление партнерам и передам в семейный фонд».

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель «Сколково». В 2021 году журнал Forbes впервые оценил его состояние в один миллиард долларов, он занял 116-ю строчку в списке 200 богатейших людей России.

В марте 2019 года выпустил расследование о системе офшорных компаний «Тройки Диалог», через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. На русском языке расследование вышло на «Медузе». После выхода расследования депутаты Европарламента потребовали ввести санкции против Рубена Варданяна.

Расследование об офшорах «Тройки Диалог»

Кошелек российской элиты Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог». Расследование OCCRP

Расследование об офшорах «Тройки Диалог»

Кошелек российской элиты Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог». Расследование OCCRP