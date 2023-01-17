Единственная дорога, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, заблокирована больше месяца В регионе не хватает еды и лекарств. Азербайджан отрицает блокаду

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Азербайджанские протестующие на единственной дороге, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией. 26 декабря 2022 года Tofik Babayev / AFP / Scanpix / LETA

12 декабря 2022 года группа граждан Азербайджана, которые называют себя экологическими активистами, перекрыла Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. Протестующие заявили, что выступают против незаконной добычи армянскими властями природных ресурсов на территории непризнанной республики, и требуют допустить азербайджанских чиновников для проверки местных рудников.

С самых первых дней появились сомнения, что протест организовали настоящие экоактивисты. Как писала «Русская служба Би-би-си», среди протестующих были замечены азербайджанские госслужащие, а палаточный лагерь им помогали возводить сотрудники МЧС.

В Ереване считают, что «эко-протест» является прикрытием для давления на армянское население Нагорного Карабаха, чтобы заставить их принять суверенитет Азербайджана над регионом или покинуть его территорию. Эта версия подтверждается интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева, опубликованном 10 января, в котором он предложил армянам Карабаха принять азербайджанское гражданство или уехать.

«Я говорил и хочу сказать еще раз, что будут созданы условия для тех, кто хочет жить там [в Нагорном Карабахе] под флагом Азербайджана. Как и у граждан Азербайджана, их права и безопасность будут обеспечены. Кто не хочет стать нашим гражданином — могут уехать. Могут ехать сами, им никто не будет мешать, а могут ехать под тентом грузовиков [российских] миротворцев, а могут ехать на автобусе. Дорога [в Армению] открыта», — сказал Алиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что власти Азербайджана хотят «получить Карабах без армян».

В Нагорном Карабахе отключают газ и электричество. Там не хватает еды

Блокада Нагорного Карабаха, которую азербайджанские власти отрицают, продолжается больше месяца. За это время в регионе возник дефицит продуктов питания. В республике ввели талонную систему для равномерного распределения имеющихся продуктов.

«Магазины пустые по всему городу, невозможно найти фрукты или овощи; то же самое с простыми лекарствами. Все закончилось» — описал «Би-би-си» ситуацию в крупнейшем городе Нагорного Карабаха Степанакерте местный житель Марут Ванян.

Уполномоченный по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян утверждает, что из-за сложившейся ситуации на территории региона закрыты 41 детский сад, 56 дошкольных групп и 20 основных общеобразовательных учреждений.

Помимо этого, в местных больницах, подведомственных Минздраву Нагорного Карабаха, наблюдается нехватка медицинского персонала, а сами врачи опасаются дефицита лекарства. Из-за этого в больницах было приостановлено проведение плановых операций, сообщает . Издание Armenpress пишет, что по состоянию на 14 января из региона при посредничестве Красного креста были вывезены в Армению 24 пациента. Но в отделениях неонатологии и реанимации детского медицинского объединения «Аревик» еще остаются 12 детей, а в реанимации «Республиканского медицинского центра» находятся 11 пациентов, в том числе пять — в критическом состоянии.

В январе на территории Нагорного Карабаха ввели режим веерных отключений электроэнергии из-за аварии на единственной высоковольтной линии электропередачи, питающей непризнанную республику из Армении. По данным СМИ, авария произошла на территории Азербайджана, и власти страны не позволили вести работы по восстановлению энергоснабжения.

Еще в самом начале протестов сообщалось, что Азербайджан перекрыл поставки газа в Нагорный Карабах, однако через три дня газоснабжение было восстановлено «без предварительных условий или уступок». 17 января власти непризнанной республики вновь обвинили Азербайджан в остановке поставок газа в регион.

Ранее, 12 января, стало известно, что в Карабахе прервалась интернет-связь. По данным Информационного штаба непризнанной республики, это произошло из-за повреждения кабеля в районе Ланчинского коридора, где протестуют азербайджанские «активисты».

В Нагорном Карабахе есть российские миротворцы. Но они не вмешиваются

Власти Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики рассчитывали, что конфликт удастся урегулировать при участии российских миротворцев. Согласно трехстороннему соглашению, подписанному в 2020 году, российский военный контингент должен осуществлять контроль над Лачинским коридором. В окрестностях блокпоста российских миротворцев и развернут палаточный лагерь «экоактивистов».

Но прямое обращение Еревана к командованию российских миротворческих войск в Нагорном Карабахе ни к чему не привело. «Де-факто получается, что взятое на себя обязательство не выполняется, потому что основная цель [их] присутствия — не допустить подобного беззакония», — заявлял Никол Пашинян. Министерство иностранных дел РФ назвало критику миротворцев неприемлемой, добавив, что «они делают все возможное для урегулирования обстановки».

В конце декабря руководство непризнанной республики временно остановило работу шахты компании Base Metals, к которой возникли претензии у азербайджанских «активистов». Было объявлено о проведении международной экологической экспертизы. Протестующие потребовали допустить до проверки азербайджанских специалистов, но пока неизвестно, согласятся ли на это условие власти непризнанной республики.

Российские миротворцы в Лачинском коридоре Tofik Babayev / AFP / Scanpix / LETA

29 декабря Армения обратилась в Международный суд ООН с требованием обязать Азербайджан снять блокаду с Нагорного Карабаха и обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору. Первое слушание по делу пройдет в Гааге 31 января.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал страны «Большой двадцатки» оказать давление на Баку. «Непрекращающиеся провокации Азербайджана показывают, что отсутствие надлежащих механизмов ответственности лишь побуждает Азербайджан сомневаться в решимости международного сообщества действовать. В настоящее время нашим международным партнерам, в том числе членам G20, необходимо оказать четкое давление на Азербайджан, чтобы он прекратил бесчеловечную блокаду народа Нагорного Карабаха», — сказал министр.

Азербайджан отрицает блокаду

Официальная позиция Азербайджана, сформулированная министерством иностранных дел страны, сводится к тому, что блокады Нагорного Карабаха нет.

В сообщении МИДа от 3 января говорится, что заявления о том, что протесты привели к закрытию Лачинского коридора, являются необоснованными, поскольку по дороге ежедневно передвигаются автомобили Красного креста и миротворческого контингента. Международный комитет Красного креста сообщал, что в конце декабря и середине января из Армении в Нагорный Карабах были доставлены партии гуманитарного груза.

Министерство заявило, что использованию дороги жителями региона препятствуют «провокаторы, выдающие себя за представителей армян, проживающих в Карабахе», и которые специально создают ложное представление о протестах, чтобы продолжить свою «незаконную деятельность». МВД Азербайджана утверждает, что готово «решить все гуманитарные вопросы» в Нагорном Карабахе.

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