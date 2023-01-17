Армения обвинила Азербайджан в перекрытии поставок газа в Нагорный Карабах

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Советник государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Месроп Аракелян заявил, что Азербайджан остановил подачу газа в регион.

«Подача газа в Арцах прекращена. Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян из Арцаха», — цитирует Armenpress слова Аракеляна.

В связи со сложившейся ситуацией государственный министр непризнанной республики Рубен Варданян созвал экстренное совещание правительства. Совещание было посвящено вопросам обеспечения бесперебойной работы жизненно важных объектов. По его итогам Варданян поручил должностным лицам принять необходимые меры для обеспечения альтернативными способами работы указанных объектов и минимального спроса населения.

Власти Азербайджана ситуацию пока не комментировали.

Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией — уже больше месяца заблокирован. За это время в регионе образовался дефицит продуктов питания и лекарств.

Согласно сообщениям армянских СМИ, Азербайджан уже перекрывал подачу газа, однако позже возобновил ее.

В январе 2023 года также было нарушено энергоснабжение Нагорного Карабаха — из-за повреждения единственной линии электропередачи, связывающей регион с Арменией. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляют, что ремонту препятствует Азербайджан, на территории которого и произошла авария.

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