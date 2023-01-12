В Нагорном Карабахе пропал интернет

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В Нагорном Карабахе прервана подача интернета из-за повреждения кабеля в заблокированном Лачинском коридоре, сообщили изданию «Арменпресс» в информационном штабе непризнанной республики.

Оператор интернет-связи утверждает, что кабель был поврежден именно в той части коридора, где организовали блокаду активисты из Азербайджана.

Мобильный оператор «Карабах Телеком» также сообщил о перебоях в работе сотовой связи, но отметил, что они связаны с нагрузкой на сеть, а не с повреждением кабеля.

Лачинский коридор, по которому проходит единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах, уже месяц с начала декабря блокирует группа граждан из Азербайджана, называющая себя экологическими активистами. Они протестуют против «незаконной эксплуатации природных ресурсов» и требуют допуска к месторождениям в непризнанной республике.

Армения обвиняет Азербайджан в провоцировании гуманитарного кризиса в Карабахе. В Баку утверждают, что дорогу перекрывают российские миротворцы, дислоцированные в Лачинском коридоре. Армения считает, что миротворцы не выполняют свои обязательства по пропуску людей и грузов по Лачинскому коридору.