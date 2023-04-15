Илон Маск создал компанию в сфере искусственного интеллекта. Месяц назад он подписал письмо с призывом остановить разработку ИИ

Миллиардер Илон Маск зарегистрировал в штате Невада компанию, которая будет работать в сфере искусственного интеллекта, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы.

Компания называется X.AI. Маск числится ее единственным директором, а его финансовый директор Джаред Бирчалл значится секретарем компании.

Название стартапа совпадает с другим брендом принадлежащим Маску — X Corp., отмечает издание. Недавно стало известно, что материнская компания твиттера перестала существовать после слияния с X Corp. Как предполагает газета, регистрация новой компании — часть плана Маска по запуску суперприложения «для всего» на базе твиттера.

По словам источников The Wall Street Journal, в последние несколько месяцев бизнесмен занимался наймом команды для создания стартапа в области искусственного интеллекта, способного конкурировать с компанией , разработавшей чат-бот Chat . Об этом также сообщала Financial Times.

Так, по данным СМИ, Маску удалось нанять Игоря Бабушкина, ученого из ИИ-лаборатории DeepMind, принадлежащей корпорации Alphabet. Он также приглашал на работу сотрудников OpenAI, но переманить их не удалось.

В марте Илон Маск и больше тысячи экспертов подписали открытое письмо с призывом приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта минимум на полгода, пока не появятся общие протоколы безопасности.

Авторы письма сочли, что эта технология представляет угрозу человечеству, поскольку даже создатели «мощных цифровых разумов» не могут контролировать их.

Незадолго до публикации письма компания OpenAI, которую финансирует Microsoft, представила GPT-4 — новую версию языковой модели генеративного искусственного интеллекта, который лег в основу ChatGPT.

В свою очередь один из основателей Microsoft Билл Гейтс заявил, что технология искусственного интеллекта принесет пользу человечеству и приостанавливать ее развитие не нужно. Кроме того, он отметил, что не понимает, как можно приостановить развитие ИИ.