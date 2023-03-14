Создатели чат-бота ChatGPT представили новое поколение языковой модели. GPT-4 умеет обрабатывать не только текст, но и картинки

Американская IT-компания официально представила -4, новую версию языковой модели с генеративным искусственным интеллектом. В отличие от предыдущей версии, GPT-3.5, GPT-4 способна понимать не только текст, но и изображения.

Согласно пресс-релизу, прогресс в производительности GPT-4 виден в том числе по тому, как она сдает тесты и экзамены, на некоторых из них ИИ набирал 90% и выше из 100 возможных. Например, Open AI указала, что GPT-4 получила за экзамен на адвоката оценку, сравнимую с результатами 10% лучших участников среди людей.

Пример работы GPT-4. Пользователь загружает изображение ингредиентов, просит подсказать, что из них можно приготовить, и получает список возможных блюд. Далее можно задать вопрос и получить рецепт.

GPT-4 уже используется в чат-боте ChatGPT, другой разработке OpenAI, а также в браузере Bing, который принадлежит компании Microsoft — главному инвестору и эксклюзивному партнеру разработчиков. Модель также встроена в приложения ряда партнеров OpenAI — например, платформы для изучения языка Duolingo, системы для интернет-платежей Stripe и образовательной организации Khan Academy.

На момент публикации заметки GPT-4 могут воспользоваться только платные подписчики ChatGPT Plus (стоит 20 долларов в месяц), а также тестировщики. Разработчики, желающие получить доступ к API, могут записаться в актуальный список ожидания.

Глава OpenAI Сэм Альтман, представляя GPT-4 в твиттере, отметил:

Она [новая языковая модель] по-прежнему несовершенна, и сильнее впечатляет при первом использовании, нежели чем если провести с ней больше времени. Она более креативна, чем предыдущие модели, значительно меньше « » и не так предвзята.

Компания-один из мировых лидеров в области разработки технологий искусственного интеллекта. Главный инвестор и эксклюзивный партнер OpenAI — корпорация Microsoft. В январе 2023 года, спустя два месяца после запуска ChatGPT, Microsoft объявила, что дополнительно вложит в OpenAI 10 миллиардов долларов.

Кроме OpenAI, разработками в искусственного интеллекта занимаются другие корпорации по всему миру, в том числе Meta, Google, российский «Яндекс» и китайский поисковик Baidu.