Билл Гейтс заявил, что призывы приостановить разработку искусственного интеллекта «не решат проблемы»

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс заявил Reuters, что призывы приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта не «решат проблемы». Так он прокомментировал открытое письмо Илона Маска, Стива Возняка и других экспертов, предложивших приостановить развитие искусственного интеллекта на полгода.

По мнению Гейтса, технология искусственного интеллекта принесет пользу человечеству, поэтому он не считает, что нужно приостанавливать ее развитие. «Очевидно, что эта [технология] принесет много пользы… что нам нужно сделать, так это определить неоднозначные области», — заявил бизнесмен.

Гейтс отметил, что не понимает, как можно приостановить развитие искусственного интеллекта, за которое выступают авторы открытого письма. «Я правда не понимаю, кто именно, по их мнению, может остановить развитие ИИ, согласятся ли на это все страны и зачем вообще это нужно делать», — сказал он.

По мнению Билла Гейтса, воплотить подобное решение будет сложно, поэтому он предложил специалистам сосредоточиться на возможностях искусственного интеллекта и том, как можно их лучше всего использовать.

В марте глава Tesla Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и больше тысячи экспертов подписали открытое письмо с призывом приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта минимум на полгода, пока не появятся общие протоколы безопасности. По мнению авторов письма, эта технология представляет угрозу человечеству, поскольку даже создатели «мощных цифровых разумов» не могут контролировать их, а современные системы искусственного интеллекта начинают конкурировать с человеком.

Незадолго до публикации письма американская IT-компания OpenAI, которую финансирует Microsoft, представила GPT-4 — новую версию языковой модели генеративного искусственного интеллекта, который лег в основу ChatGPT.

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Подробнее о GPT-4

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