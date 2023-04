The New York Times: к утечке документов Пентагона и американской разведки может быть причастен 21-летний летчик ВВС США

21-летний пилот Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра может быть причастен к утечке секретных документов Минобороны США и американской разведки, сообщает газета The New York Times.

По данным журналистов, Тейшейра был модератором закрытого онлайн-чата Thug Shaker Central, который, вероятно, и стал первоисточником утечки документов.

Ранее участники чата в разговоре с журналистами, в том числе The New York Times, называли лишь ник модератора чата, который, по их словам, публиковал документы. При этом они отказывались назвать его имя. Однако газета установила личность этого человека по цифровым следам, которые он оставил. The New York Times также удалось установить связь Тейшейры с другими участниками Thug Shaker Central.

Как сообщает издание, Тейшейра состоял на службе в разведывательном крыле Национальной гвардии штата Массачусетс. В июле 2022 года в соцсетях его поздравляли с повышением до летчика первого класса.

При этом, отмечает The New York Times, неясно, мог ли пилот на такой должности иметь доступ к документам с секретных брифингов. По словам источника газеты среди официальных лиц, чиновники, имеющие доступ к секретным данным, получают такие документы по почте, а затем могут пересылать их подчиненным.

Мать Тейшейры подтвердила, что ее сын — военнослужащий Национальной гвардии ВВС США. По ее словам, он недавно работал в ночную смену на военной базе Кейп-Код, а также сменил номер телефона. У дома пилота журналисты также встретили мужчину, который, как они полагают, и был Тейшейрой. Он отказался с ними говорить, заявив, что ему нужен адвокат.

Двое американских чиновников в беседе с The New York Times сообщили, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов. По данным газеты, в доме матери летчика проходит обыск.

В начале апреля журналисты обратили внимание на опубликованные в интернете документы американских военных и разведки, посвященные войне в Украине, а также Китаю, Ирану, Южной Корее, Израилю и другим странам.

Эксперты отмечали, что часть документов могла быть отредактирована. Журналисты назвали утечку крупнейшей с 2013 года, когда Эдвард Сноуден, подрядчик Агентства национальной безопасности США, передал журналистам секретные документы о системах слежки за переговорами. После утечки в США начали расследование.

Ранее The Washington Post сообщала, что за публикацией секретных документов может стоять человек возрастом примерно 25 лет, который утверждал, что работает на одном из военных объектов. Президент США Джо Байден говорил, что власти страны близки к тому, чтобы найти причастного к утечке.