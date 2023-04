Президент Microsoft заявил, что российские спецслужбы и ЧВК Вагнера пытались внедриться в сообщества геймеров для распространения информации

Российские спецслужбы и пытались проникнуть в игровые сообщества для распространения нужной им информации, сообщил президент Microsoft Брэд Смит на экономическом самитте Semafor.

По словам Смита, только за последние месяцы группа анализа цифровых угроз Microsoft выявляла несколько попыток россиян внедриться в игровые сообщества, в том числе в Discord — платформе, на которой ранее были опубликованы секретные документы Пентагона.

Глава Microsoft также сказал, что его компания «консультирует правительства» по поводу того, что российские спецслужбы используют игровые платформы для публикации и распространения информации. Какие именно правительства консультирует компания, Смит не уточнил.

В начале апреля стало известно о крупной утечке секретных документов Пентагона, в которых были описаны планы США и НАТО по наращиванию сил ВСУ перед контрнаступлением. Позднее газета The New York Times сообщила о новой партии секретных документов, оказавшихся в сети. По данным The Washington Post, первоначально документы были размещены закрытом чате в Discord.

Эксперты отмечали, что попавшие в сеть документы были частично отредактированы. Среди прочего в них были завышены оценки числа погибших на войне украинцев и занижены данные о потерях российской армии. Однако, как писала «Медуза», документы выглядят непротиворечиво и их составлял человек, знакомый с американским военным документооборотом и специфической лексикой.

