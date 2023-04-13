La Repubblica: сыну красноярского губернатора Артему Уссу помогла бежать в Россию оперативная группа из 6-7 человек. Часть из них уже установлена

Итальянские следователи установили личности 4-5 человек, которые помогли сыну красноярского губернатора Артему Уссу совершить побег из-под домашнего ареста в Милане, сообщает La Repubblica.

По данным издания, в побеге Усса участвовала оперативная группа, в которой было не менее десяти человек. Следователи полагают, что участников операции было 6-7.

По версии следствия, эти люди помогли Уссу за несколько часов добраться из Милана до итальянского города Триест, сменив по пути несколько машин. Там Усс по поддельным документам перешел границу Словении, после чего отправился в Сербию, откуда он, вероятно, улетел в Россию.

La Repubblica также отмечает, что власти Италии расследуют возможную причастность российских спецслужб к побегу Усса. По версии следствия, именно спецслужбы организовали и руководили всей операцией.

Артема Усса задержали в октябре 2022 года по запросу Вашингтона в миланском аэропорту. В США его обвиняют в нарушении санкции и отмывании денег. В марте итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США, а на следующий день сын красноярского губернатора бежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию, где он был заочно арестован по делу об отмывании денег. Позднее адвокат Усса сообщил, что суд изменил его подзащитному меру пресечения на подписку о невыезде.

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