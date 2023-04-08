Российского военнослужащего, принявшего буддизм, приговорили к двум с половиной годам колонии за отказ возвращаться на войну

Заозерский гарнизонный военный суд в Мурманской области приговорил к двум годам и пяти месяцам колонии-поселения старшего лейтенанта Дмитрия Васильца, отказавшегося возвращаться на войну, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Эльвиру Тарасову.

По словам адвоката, суд признал военного виновным по статье о неисполнении приказа в период боевых действий, предусматривающей до трех лет лишения свободы. Сторона обвинения запрашивала для военного максимальное наказание, уточняет телеграм-канал «Военный омбудсмен».

По данным «Медиазоны», Васильца отправили на войну в Украину в феврале 2022 года. Спустя пять месяцев ему дали отпуск, во время которого он съездил в Бурятию к родным погибшего сослуживца и позднее «принял философию буддизма». После этого начальство сказало ему вновь ехать на фронт, однако он отказался сделать это из-за своих убеждений.

Издание также уточняет, что Василец стал первым известным фигурантом дела о неисполнении приказа после начала полномасштабной войны в Украине.

За день до объявления в России мобилизации — 20 сентября 2022 года — Госдума РФ в экстренном порядке дополнила «военные» статьи Уголовного кодекса новыми частями о преступлениях, совершенных в период мобилизации или боевых действий, тем самым ужесточив наказание по этим статьям. В частности, статья о неисполнение приказа ранее предусматривала до пяти лет лишения свободы только в том случае, если преступление было совершено группой лиц или повлекло тяжкие последствия. Теперь эта часть статьи предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

Подробнее о Дмитрии Васильце

«Являюсь военнослужащим. Также являюсь человеком» «Новая газета» поговорила с офицером, который провел на фронте пять месяцев и дважды отказался туда возвращаться. Его будут судить за неисполнение приказа

Подробнее о Дмитрии Васильце

«Являюсь военнослужащим. Также являюсь человеком» «Новая газета» поговорила с офицером, который провел на фронте пять месяцев и дважды отказался туда возвращаться. Его будут судить за неисполнение приказа