Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 рубля. Евро торгуется выше 90 рублей
После открытия торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 82 рублей, следует из данных торгов. Как отмечает РБК, в предыдущий раз доллар торговался на таком уровне почти год назад — 11 апреля 2022 года.
По состоянию на 9:05 мск, доллар торговался на уровне 82,56 рубля, подорожав чуть более чем на 1% к показателям закрытия торгов 6 апреля.
В свою очередь курс евро вырос до 90 рублей, также впервые почти за год. По состоянию на 9:05 мск, евро стоил 90,2 рубля, что на рубль дороже, чем днем ранее.
Курсы евро и доллара к рублю растут с начала апреля. Аналитики среди причин ослабления рубля называют высокий спрос на иностранную валюту и ограничения в ее отношении в России, ростом импорта при снижении объема экспорта из-за санкций, неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, снижением активности торгов на Западе из-за пасхальных праздников.