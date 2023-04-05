Актера Дмитрия Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии за песню «Хотят ли русские войны»

Тверской районный суд Москвы оштрафовал актера Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии, сообщает «Медиазона».

По данным издания, основанием для дела стал ролик «Хотят ли русские войны», опубликованный на ютуб-канале Назарова. Сам актер на суде не присутствовал и передал через адвоката, что своей вины не признает.

«Медиазона» также обратила внимание, что экспертизу по делу актера подготовили Наталия Крюкова и Александр Тарасов. Ранее они проводили исследования по делам Юрия Дмитриева, Владислава Синицы и свидетелей Иеговы.

Дмитрий Назаров наиболее известен как исполнитель одной из главных ролей в сериале «Кухня». С 2002 года он служил в МХТ имени Чехова. После начала полномасштабной войны в Украине Назаров выкладывал в свои соцсети ролики, в которых он читает антивоенные стихи, иногда вместе с женой Ольгой Васильевой.

В середине февраля Назарова и Васильеву, служившую в МХТ с 2005 года, уволили из театра. Как рассказали актеры, сначала художественный руководитель театра Константин Хабенский попросил их «уйти в творческий отпуск», а затем сообщил, что они должны уволиться, иначе у 29 сотрудников театра отберут бронь от мобилизации. Актеры сообщили, что узнали об увольнении, когда находились за пределами России, и решили не возвращаться. В конце марта стало известно об административном деле в отношении Назарова по статье о «дискредитации армии».

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