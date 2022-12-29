На Владислава Синицу, осужденного на пять лет за твит о детях полицейских, завели новое дело. Снова из-за твитов

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На блогера Владислава Синицу, который с 2019 года отбывает пятилетний срок за твиты про детей полицейских, завели новое уголовное дело по статье о . Сам Синица предъявленное обвинение отвергает, сообщает проект «Сетевые свободы».

«Моего подзащитного, отбывающего наказание в ИК-1 Костромской области, подозревают в том, что он, находясь в санчасти, зарегистрировал твиттер-аккаунт, в котором в течение нескольких дней негативно характеризовал военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также призывал к насильственным действиям в отношении российского президента и Российской Федерации в целом», — сказал ТАСС адвокат Иван Тамаров.

По данным «Сетевых свобод», фигурирующий в деле твиттер-аккаунт был зарегистрирован в октябре 2022 года. Первый твит появился 13 октября — в нем содержалась цитата из поста, за который Синица получил текущий срок. К 24 октября в этом аккануте было опубликовано около полусотни твитов. С тех пор он больше не обновлялся, отмечает проект.

Пресненский районный суд Москвы 3 сентября приговорил Владислава Синицу к пяти годам колонии, признав его виновным по статье о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия. Поводом стал твит Синицы, в котором тот рассказывал о возможности найти силовиков и их детей после разгона . Сам блогер утверждал, что не призывал к конкретным действиям. Суд рассмотрел его дело за один день.

Подробнее о деле Владислава Синицы

Фигуранту «московского дела» Владиславу Синице дали пять лет колонии. Он написал твит о детях полицейских

Подробнее о деле Владислава Синицы

Фигуранту «московского дела» Владиславу Синице дали пять лет колонии. Он написал твит о детях полицейских