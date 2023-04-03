Михаил Галустян получил гражданство Армении. И объяснился: «Никуда из России не сваливаю, как некоторые»

Шоумен армянского происхождения Михаил Галустян, живущий в России, получил гражданство Армении. Об этом Галустян сообщил, выступая на мероприятии в Ереване, пишет издание News.am.

«Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы, и вот наконец-то получил», — сказал Галустян.

Представитель артиста Табриз Шахиди сообщил The Insider, что «Галустян остается налоговым резидентом РФ и гражданином Российской Федерации и никуда переезжать из России не собирается».

После внимания СМИ Галустян заявил в инстаграме, что хочет «внести ясность» по поводу получения гражданства:

Во-первых — я армянин, и горжусь этим. Армения — моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией. Дальше комментировать в принципе не обязательно. Но все таки… Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина и точка.

Михаил Галустян последовательно поддерживает президента России Владимира Путина. Он участвовал в предвыборной кампании Путина в 2012 году, а в 2018 году вошел в движение Putin Team и стал одним из доверенных лиц президента РФ. Также Галустян сотрудничает с Минобороны РФ и близко общается с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, отмечает The Insider.

После полномасштабного российского вторжения власти Украины и Канады внесли Михаила Галустяна в санкционные списки.

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