Канада ввела санкции против ряда российских СМИ и артистов, включая Диму Билана, Полину Гагарину и Михаила Галустяна

Власти Канады ввели санкции против ряда российских артистов, журналистов и СМИ за «распространение дезинформации и пропаганды». Всего в санкционный список были включены 38 человек и 16 юридических лиц, сообщает МИД Канады.

В частности, под санкции попали музыканты Дима Билан, Олег Газманов, Александр Буйнов, Николай Расторгуев, Александр Маршал и Игорь Бутман, певицы Лариса Долина, Ирина Аллегрова и Полина Гагарина, актеры Марат Башаров, Дмитрий Дюжев, и Максим Аверин, комик Михаил Галустян, телеведущая Дана Борисова.

Кроме того, под санкции попали журналисты Сергей Брилев, Татьяна Миткова, Евгений Поддубный, Андрей Колесников и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Также канадские власти ввели санкции против медиагруппы «Россия Сегодня», агентства РИА Новости и ресурсов, связанных с основателем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

«Путинская война в Украине зиждется на лжи и обмане. Российская машина дезинформации мобилизует знаменитостей и так называемые новостные организации, чтобы ретранслировать аргументы Кремля в попытке оправдать зверства в Украине», — объяснил новые санкции канадский МИД.

Посол России в Канаде Олег Степанов завил ТАСС, что Москва ответит на эти санкции по принципу взаимности.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

После начала полномасштабной войны в Украине Канада неоднократно вводила санкции против российских физических и юридических лиц. В частности, в конце октября под санкции попали вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, ректор РАНХиГС и член совета директоров «Газпрома» Владимир Мау. По состоянию на 4 февраля под санкциями Канады находятся почти полторы тысячи российских физических и юридических лиц.

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