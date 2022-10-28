Канада внесла в санкционный список двух вице-премьеров России и выпустила облигации в поддержку Украины

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Канада ввела санкции против еще 35 граждан России и шести организаций из РФ, сообщается на сайте правительства страны.

В санкционный список попали, в частности, вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, ректор РАНХиГС и член совета директоров «Газпрома» Владимир Мау.

Среди юридических лиц под ограничения попали нефтяная компания «Лукойл», страховая компания «Согаз» и транспортно-логистическая группа «Трансойл».

Кроме того, как сообщается на сайте премьер-министра Канады, правительство страны выпустит пятилетние облигации Ukraine Sovereignty Bonds. Все средства, полученные за счет продажи облигаций, будут направлены Украине через Международный валютный фонд (МВФ).

С начала российского вторжения власти Канады внесли в санкционный список более 1400 физических и юридических лиц из России, а также оказали Украине помощь на сумму около двух миллиардов долларов, сказано на сайте главы правительства Канады.

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