Суд в Москве приостановил работу Англо-американской школы, в которой учатся дети западных дипломатов

Тушинский суд Москвы приостановил на 90 суток работу Англо-американской школы (AAS Moscow), признав руководство учреждения виновным в административном нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности в России, пишет РБК.

В феврале 2023 года прокуратура проводила проверку в школе и установила, что там якобы работали педагоги без документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации. Таким образом, школа осуществляла деятельность «с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии)», утверждали в ведомстве.

В школе в ответ заявляли, что в деле отсутствует состав правонарушения, но руководство уже занимается выполнением «лицензионных требований».

Международная Англо-американская школа была основана в Москве в 1949 году под эгидой посольств США, Великобритании и Канады. Школа предлагает международную образовательную программу с дошкольного возраста (четыре года) до 12 класса. В AAS учатся около 1200 студентов из более чем 30 стран, включая детей работников дипломатических миссий и руководителей международного бизнеса.

В 2019 году МИД РФ отказал в визах 30 преподавателям Англо-американской школы. Дипломаты заявили, что учителя направлялись в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя учебное заведение работает как коммерческое предприятие. После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа преподавателям выдали визы.