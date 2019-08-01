МИД РФ начал выдавать визы учителям Англо-американской школы в Москве

Министерство иностранных дел России выдало визы нескольким учителям Англо-американской школы в Москве, в которой обучаются дети дипломатов и бизнесменов, сообщает Bloomberg.

Представители учебного заведения рассказали агентству, что российские визы получили семь из тридцати преподавателей, подававших заявку. Выданных виз достаточно для того, чтобы продолжить обучение уже посещающих школу учеников. Однако из-за нехватки преподавателей школа может отказаться от набора около 50 учеников, которых планировала принять с нового учебного года.

Bloomberg отмечает, что МИД начал выдавать визы учителям Англо-американской школы в Москве вскоре после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, во время которого американский президент предложил России помощь в тушении лесных пожаров.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на запрос Bloomberg, назвала выдачу виз первым учителям «прогрессом, основанном на взаимных шагах». Она также добавила, что российская сторона «выступает за окончательное решение этой проблемы в будущем».

Отказ российской стороны выдать визы учителям Англо-американской школы в Москве вызвал большой резонанс. В частности, посол США в России Джон Хантсман призывал «не использовать детей в дипломатических играх», а президент Американской торговой палаты предупредил, что если школа не сможет полноценно работать, то Москву будут вынуждены покинуть многие бизнесмены, детям которых будет негде учиться.

Российский МИД, в свою очередь, указал, что проблемы с визами возникли из-за того, что учителя Англо-американской школы направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя учебное заведение работает как коммерческое предприятие.

Англо-американская школа в Москве была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады. В ней учатся около 1,2 тысячи детей. Приоритетное право на обучение у детей сотрудников посольств.