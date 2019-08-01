Путин и Трамп поговорили по телефону. Американский президент предложил помощь в тушении лесных пожаров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Трамп предложил Путину содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин «высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение» и заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением США.

«Владимир Путин информировал своего американского коллегу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов», — заявили в Кремле.

Общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, по данным на конец июля, превысила три миллиона гектаров. Дым от пожаров распространился на другие части страны — Западную Сибирь, Урал и Поволжье.

Власти долгое время отказывались тушить пожары, которые не угрожают населенным пунктам, и называли это «бессмысленным и даже где-то вредным» занятием. В конце июля авиация МЧС и Минобороны начала тушить пожары.