Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами не имеет смысла. Это заявление он сделал на встрече со студентами Сибирского федерального университета, когда ему задали вопрос об экономической целесообразности тушения пожаров.

«Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее? Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в . Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно», — сказал Усс.

Надо ли тушить горящие леса? Отвечает красноярский губернатор Meduza

В десяти регионах в Сибири, в том числе в Красноярском крае, сейчас наблюдаются крупные лесные пожары. Общая площадь горения составляет 3 миллиона гектаров.

Депутаты Госдумы намерены обсудить с Министерством природных ресурсов и экологии возможность отмены ведомственного приказа, который позволяет не тушить пожары, если это экономически нецелесообразно.

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