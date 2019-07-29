«Обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно». Губернатор Красноярского края — о лесных пожарах
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами не имеет смысла. Это заявление он сделал на встрече со студентами Сибирского федерального университета, когда ему задали вопрос об экономической целесообразности тушения пожаров.
«Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее? Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно», — сказал Усс.
В десяти регионах в Сибири, в том числе в Красноярском крае, сейчас наблюдаются крупные лесные пожары. Общая площадь горения составляет 3 миллиона гектаров.
Депутаты Госдумы намерены обсудить с Министерством природных ресурсов и экологии возможность отмены ведомственного приказа, который позволяет не тушить пожары, если это экономически нецелесообразно.