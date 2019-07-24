В Сибири и на Дальнем Востоке горят леса на площади в два миллиона гектаров. Дымом затянуло несколько регионов страны

Вид из космоса на пожары в Якутии, 16 июля 2019 года Pierre Markuse / Copernicus Sentinel / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

В Сибири и на Дальнем Востоке горят почти два миллиона гектаров леса. В Красноярском крае общая площадь пожаров составляет 846 тысяч гектаров, в Иркутской области она за сутки выросла на треть и превысила 458 тысяч гектаров. В Якутии горят больше 557 тысяч гектаров леса. В Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) — 519 гектаров, на Ямале — 11 гектаров (но еще недавно было более 600). Для сравнения, за весь 2018 год в России произошло 9,9 тысячи природных пожаров на площади 3,2 миллиона гектаров, за 2017-й — 9,2 тысячи пожаров на площади 1,4 миллиона гектаров.

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Пожар в Богучанском районе Красноярского края

Лесные пожары почти не тушат, хотя к их ликвидации привлечены сотни спасателей. В основном леса горят в труднодоступных районах, где затраты на тушение превышают размер возможного ущерба. Пожары тушат, если они угрожают населенным пунктам или объектам инфраструктуры, сообщает ТАСС. Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин рассказал, что это прописано в методике Рослесхоза. «Логика понятна — нужно экономить средства», — считает он. При этом красноярские власти настаивают на том, чтобы пожары тушили, когда есть «даже гипотетическая угроза населенным пунктам и объектам экономики». По мнению Лапшина, нужно «работать по кромкам огня». Так, например, поступили с пожаром возле красноярского поселка Куюмба — его тушили сотрудники патрульной группы МЧС, но самолет-амфибию решили не задействовать.

Пожары начались из-за 30-градусной жары, порывов ветра и сухих гроз, сообщили в МЧС Красноярского края. В Иркутской области причиной пожаров называли грозы. В Минприроды РФ сообщили, что лесные пожары в Красноярском крае возникли из-за человеческого фактора (35,8% от всех случаев), перешли с земель других категорий (34,4%) или начались из-за грозы (25,4%). Высокий класс пожарной опасности, по данным Гидрометцентра России, сохранится в лесах Красноярского края, Иркутской области и Якутии до 26 июля.

Дымом от лесных пожаров затянуло несколько регионов. Шлейфы дыма 22 июля достигли Омской области и почти полностью окутали Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, а также Хакасию, Алтайский край и восточные районы ХМАО, рассказали в Росгидромете. К 24 июля дым в Югре рассеялся, но он появился в Тюменской области и Екатеринбурге. В Иркутской области, по прогнозу Рослесхоза, смог от пожаров сохранится минимум до 26 июля.

В городах наблюдается сильное загрязнение воздуха, следует из данных сервиса CityAir, проводящего мониторинг загрязнения атмосферы. По его оценке, в Новосибирске и Томске в последние дни превышена максимальная разовая предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе. С 24 июля подобное также наблюдается в Челябинске. О загрязнении воздуха в Красноярске сообщает автор проекта «Красноярск.Небо» Игорь Шпехт. «Воздух остается в зоне сильного загрязнения. Службы делают вид, что ничего страшного», — считает Шпехт. Ранее он говорил, что власти оперируют «разовыми» ПДК, а среднесуточные данные скрывают.

В Красноярске содержание взвешенных частиц фракции , по данным Роспотребнадзора, превышает норму в два раза. В Новосибирске, по информации службы, обнаружены сажа, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода и фенол, концентрация которых не превышает норму. В городе Киренске в Иркутской области 23 июля зафиксировали превышение нормы оксида углерода в 1,1 раза. В Екатеринбурге, по оценке Минэкологии, концентрация мелкодисперсной пыли превышена в 1,8 раза.

Жители Сибири попросили ввести режим ЧС во всех сибирских регионах. Соответствующую петицию на сайте Change.org за два дня подписали более 60 тысяч человек. «Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье!» — пишут авторы петиции.

Режим ЧС введут, если концентрация вредных веществ превысит норму, сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Сейчас режим ЧС в лесах действует в Красноярском крае, Иркутской области, в двух районах Бурятии, в трех районах Якутии. В ряде регионов действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено жечь сухую траву, в других введен режим «черного неба», ограничивающий выбросы промышленных предприятий.

Александр Бакланов