Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС начала тушить пожары на территории Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления министерства.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолеты также тушат пожары в Якутии.

Площадь пожаров в Красноярском крае превышает миллион гектаров. Во всех регионах Сибири и Дальнего Востока суммарно горят более трех миллионов гектаров.

Власти долгое время отказывались тушить пожары, которые не угрожают населенным пунктам. Губернатор Красноярского края Александр Усс называл тушение лесных пожаров «бессмысленным и даже где-то вредным».

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