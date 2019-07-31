Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Источник: ТАСС
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Авиация МЧС начала тушить пожары на территории Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления министерства.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолеты также тушат пожары в Якутии.
Также в Красноярском крае вертолет Ми-8 МЧС перебрасывает пожарных для защиты населенных пунктов. В регион прибыли 100 сотрудников МЧС из Хакасии и Кемеровской области.
Площадь пожаров в Красноярском крае превышает миллион гектаров. Во всех регионах Сибири и Дальнего Востока суммарно горят более трех миллионов гектаров.
Власти долгое время отказывались тушить пожары, которые не угрожают населенным пунктам. Губернатор Красноярского края Александр Усс называл тушение лесных пожаров «бессмысленным и даже где-то вредным».