МИД РФ отказал в визах 30 учителям Англо-американской школы в Москве. В ней обучаются дети дипломатов и бизнесменов

Министерство иностранных дел РФ отказало в визах 30 учителям Англо-американской школы в Москве, в которой обучаются дети дипломатов и бизнесменов.

Американские власти считают, что таким образом Россия пытается оказать политическое давление на США, пишет The New York Times.

Школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады. В настоящее время в ней проходят обучение 1200 человек. Иностранные учителя, которым отказали в визах, составляют одну пятую преподавательского состава школы.

Если школа ограничит свою работу, многим иностранным гражданам придется либо отказываться от работы в Москве, либо отправлять своих детей на учебу в другие страны, заявил изданию глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

Член школьного совета и сотрудница американского посольства Хезер Бирнс направила письма в некоторые диппредставительства в Москве, в котором указала, что Вашингтон пытается убедить Москву «не вовлекать школьников в политические разногласия с нашим правительством».

В сентябре 2018 года в Петербурге была закрыта частная Англо-американская школа, в которой обучались 140 детей дипломатов и бизнесменов. Российские власти отказались продлить со школой договор аренды здания в Татарском переулке.