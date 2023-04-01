Власти Украины подозревают наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла по двум уголовным статьям

Украинские власти наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедь), сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, митрополита подозревают в разжигании межрелигиозной розни (статья 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (статья 436 УКУ).

Эту информацию подтвердил сам наместник лавры. В ролике митрополит, в частности, говорит, что подозрение ему вручили рано утром 1 апреля. Он также добавил, что в его доме пройдет обыск. По словам священнослужителя, его также обвинили в том, что он «проклинал президента», однако митрополит подчеркнул, что просто цитировал строки из Евангелия.

«Интерфакс» уточняет, что к 9:40 (по Москве) обыск в доме митрополита уже начался. После него священнослужителя заберут на допрос.

Власти Украины ситуацию пока не комментировали.

В начале марта руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей покинуть территорию и здания лавры к 30 марта. Заповедник расторг договор с УПЦ о безвозмездном пользовании лаврой, заявив, что находящийся в лавре мужской монастырь УПЦ нарушал условия использования государственного имущества.

В УПЦ отказались покинуть лавру и подали в суд иск, оспаривающий решение о выселении. По словам митрополита Павла, представители церкви имеют право оставаться в лавре до окончания разбирательства. В Минкультуры Украины считают, что представители УПЦ все же должны покинуть лавру, несмотря на иск. 29 марта на территорию лавры пришло множество верующих — по разным оценкам, «сотни» или «тысячи» человек.

30 марта прихожане не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Минкульта Украины, которая должна была проводить инвентаризацию имущества. Власти направили на место событий вооруженных полицейских, однако те никаких силовых действий не предпринимали.

Читайте также

УПЦ отказалась покидать Киево-Печерскую лавру вопреки требованиям властей. Церковь подала иск в суд. Верующие не пускают в монастырь работников Минкульта

Читайте также

УПЦ отказалась покидать Киево-Печерскую лавру вопреки требованиям властей. Церковь подала иск в суд. Верующие не пускают в монастырь работников Минкульта