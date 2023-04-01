Власти Украины подозревают наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла по двум уголовным статьям
Украинские власти вручили подозрение наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедь), сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в силовых структурах.
По данным издания, митрополита подозревают в разжигании межрелигиозной розни (статья 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (статья 436 УКУ).
Эту информацию подтвердил сам наместник лавры. В ролике митрополит, в частности, говорит, что подозрение ему вручили рано утром 1 апреля. Он также добавил, что в его доме пройдет обыск. По словам священнослужителя, его также обвинили в том, что он «проклинал президента», однако митрополит подчеркнул, что просто цитировал строки из Евангелия.
«Интерфакс» уточняет, что к 9:40 (по Москве) обыск в доме митрополита уже начался. После него священнослужителя заберут на допрос.
Власти Украины ситуацию пока не комментировали.
В начале марта руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей Украинской православной церкви покинуть территорию и здания лавры к 30 марта. Заповедник расторг договор с УПЦ о безвозмездном пользовании лаврой, заявив, что находящийся в лавре мужской монастырь УПЦ нарушал условия использования государственного имущества.
В УПЦ отказались покинуть лавру и подали в суд иск, оспаривающий решение о выселении. По словам митрополита Павла, представители церкви имеют право оставаться в лавре до окончания разбирательства. В Минкультуры Украины считают, что представители УПЦ все же должны покинуть лавру, несмотря на иск. 29 марта на территорию лавры пришло множество верующих — по разным оценкам, «сотни» или «тысячи» человек.
30 марта прихожане не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Минкульта Украины, которая должна была проводить инвентаризацию имущества. Власти направили на место событий вооруженных полицейских, однако те никаких силовых действий не предпринимали.