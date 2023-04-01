Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak

Украина заказала у Польши сто восьмиколесных боевых бронированных машин Rosomak, сообщил в своем твиттере премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что покупка будет оплачена деньгами, которые Украине предоставят ЕС и США.

Как уточняет польская газета Rzeczpospolita, соответствующее заявление министр сделал во время своего визита на завод Rosomak SA в Семяновице-Сленске, где и производят эти бронемашины. По данным издания, завод может производить до ста машин в год, однако если завод перейдет на работу в две смены, то объем производства увеличится в два раза.

Rosomak — это лицензионная версия финской боевой бронированной машины Patria AMV. Как отмечает «Русская служба Би-би-си», эта машина устроена по модульному принципу — на одном общем шасси можно делать много машин разных классов. Благодаря этому Rosomak выпускается в более чем полутора десятках вариантов, среди которых — бронетранспортер, боевая машина пехоты, самоходный миномет, проивотанковая, командирская, инженерная, санитарная и другие машины.

В январе США объявили, что передадут Украине восьмиколесные бронемашины Stryker, которые по многим характеристикам близки к польским Rosomak. В конце марта министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые машины уже поступили в войска. Всего США намерены поставить 90 бронемашин. Кроме того, в марте стало известно, что в Украину прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которые обещала поставить Франция.

По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, по состоянию на конец января западные страны обещали передать Киеву больше 300 танков. Позднее власти Германии также одобрили передачу Украине 178 танков Leopard 1 в дополнение к ранее анонсированным поставкам.

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