Посольство РФ в Аргентине заявило, что россиянам стали массово отказывать в продлении туристического пребывания и получении ВНЖ. Пока подтверждений этому нет

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Георгий Полин заявил ТАСС, что миграционная служба Аргентины стала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания, а также в оформлении вида на жительство в стране.

Подтверждения этой информации из других источников нет.

Консул отметил, что пока речь идет о «нескольких десятках случаев», в том числе отмене уже ранее выданных ВНЖ и предписаниях покинуть страну под угрозой депортации.

По словам Полина, миграционная служба обосновывает отказы российско-аргентинским соглашением о безвизовых поездках, «согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней».

При этом в течение 2022 года ведомство удовлетворяло большинство запросов россиян на продление туристического пребывания в стране, отметил он.

Исходили бы из того, что недискриминационная реализация таких положений аргентинского законодательства подразумевает, что и гражданам других стран, имеющих с Аргентиной безвизовой режим, отказывали бы в выдаче ВНЖ, если в соответствующих двусторонних или многосторонних договорах содержатся схожие положения. В последние месяцы же на слуху почти исключительно российские граждане.

В феврале 2023 года власти Аргентины задержали в аэропорту Буэнос-Айреса шесть беременных россиянок, которых заподозрили в «ложном туризме». Позже их впустили в страну из гуманитарных соображений.

В Аргентине распространен так называемый «родильный туризм» из России. В этой стране новорожденные получают гражданство «по праву почвы». Соответственно, их родители могут претендовать на ВНЖ и в перспективе тоже получить гражданство. Аргентинский паспорт позволяет въезжать в 170 стран без виз и получить американскую визу на 10 лет.

Глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что в 2022 году в страну въехали более 10 тысяч беременных россиянок, но семь тысяч из них уже уехали. Власти заявляли, что будут приостанавливать действие вида на жительство для тех россиян, которые получили его через рождение ребенка и не остались жить в стране.

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