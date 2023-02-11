Миграционная служба Аргентины отпустила шесть беременных россиянок, задержанных в аэропорту Буэнос-Айреса. Их заподозрили в «ложном туризме»

Шести беременным гражданкам России, которых сотрудники миграционной службы задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, разрешили въезд в страну. Об этом ТАСС сообщил адвокат трех из них Кристиан Рубилар.

Данную информацию РБК подтвердила одна из задержанных россиянок. «На данный момент все [беременные девушки] разъехались по отелям и ночлегам. Все хорошо, нам выдали наши паспорта, поставили штамп и отпустили. Я сейчас в городе, пытаюсь понять, где переночевать», — сказала она.

О том, что сотрудники миграционной службы Аргентины отказались пустить в страну нескольких беременных россиянок, прилетевших в Буэнос-Айрес, стало известно накануне. Женщин заподозрили в «ложном туризме» — попытке скрыть настоящую цель визита в Аргентину, где новорожденные получают гражданство «по праву почвы». Родители гражданина Аргентины могут претендовать на ВНЖ и в перспективе тоже получить гражданство.

Глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что за последний год в страну въехало более 10 тысяч беременных, при этом большая часть из них больше не находятся в Аргентине. По словам чиновницы, такой необычно высокий поток беременных женщин насторожил миграционную службу, которая решила опросить некоторых из них.

«Проблема в том, что эти люди приходят и уходят с аргентинским паспортом, который дает возможность въезжать в 171 страну без визы и получить американскую визу на 10 лет. Тогда давайте посмотрим, кому мы даем паспорта, потому что проигравшими будут аргентинцы, если случится что-то похожее на историю с русскими шпионами с аргентинским гражданством, которых обнаружили в Словении», — сказала Кариньяно.

РИА Новости также пишет со ссылкой на интервью Кариньяно телеканалу C5N, что миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране.

По данным главы консульского отдела посольства РФ в Аргентине Георгия Полина, в 2022 году в южноамериканскую страну переехали до 2500 россиян, многие из которых были беременными женщинами, приехавшими с целью родить там ребенка. Дипломат также предположил, что в 2023 году число переехавших россиян может достигнуть 10 тысяч.

В свою очередь руководительница агентства, помогающего беременным россиянкам за рубежом, Ева Пекурова пояснила, что Аргентина пользуется популярностью среди россиян в том числе из-за безвизового режима, а также высокого уровня медицины.

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