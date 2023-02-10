В аэропорту Буэнос-Айреса задержали беременных россиянок. Их заподозрили в попытке под видом туристок въехать в страну ради гражданства для ребенка

Сотрудники миграционной службы Аргентины отказались пустить в страну нескольких беременных россиянок, прилетевших в Буэнос-Айрес. Об этом «Сирене» сообщил муж одной из них.

Так, по данным «Сирены», 7 февраля миграционная служба не пустила в страну одну беременную женщину, 8 февраля — еще двух, а 9 февраля — еще около 15 женщин были задержаны. Правда, тех из них, кто приехал с семьей, вскоре отпустили, уточняет «Сирена».

«Настоящее время» сообщает, что по состоянию на 10 февраля в нейтральной зоне Международного аэропорта имени министра Пистарини в Буэнос-Айресе остаются шесть беременных россиянок.

По данным телеграм-канала «Аргентина на русском», беременным женщинам отказывают во въезде в страну по причине Falso turista («ложный туризм») из-за предполагаемого несоответствия заявленной цели пребывания в стране. Как минимум три женщины обратились в суд, чтобы избежать депортации. Канал также сообщает, что в одном из случаев суд встал на сторону женщины, и ей будет разрешен въезд в страну.

Ранее в СМИ писали, что в 2022 году беременные россиянки начали активнее ездить в Аргентину, чтобы их ребенок появился на свет на территории этой страны и получил гражданство «по праву почвы», а его родители — право на постоянное проживание и возможность обратиться за гражданством.

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По данным главы консульского отдела посольства РФ в Аргентине Георгия Полина, в 2022 году в южноамериканскую страну переехали до 2500 россиян, многие из которых были беременными женщинами, приехавшими с целью родить там ребенка. Дипломат также предположил, что в 2023 году число переехавших россиян может достигнуть 10 тысяч.

В свою очередь руководительница агентства, помогающего беременным россиянкам за рубежом, Ева Пекурова пояснила, что Аргентина пользуется популярностью среди россиян в том числе из-за безвизового режима, а также высокого уровня медицины.

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