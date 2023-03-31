По делу о гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» вынесли первый приговор. Помощник режиссера получил условный срок
Судья в городе Санта-Фе в американском штате Нью-Мексико вынес первый приговор по делу о гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке. Помощник режиссера фильма «Ржавчина» Дэвид Холлс приговорен к шести месяцам условного срока, сообщает Variety.
Оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года из-за выстрела из пистолета, который использовался как реквизит, но оказался заряжен боевыми патронами.
Пистолет в момент выстрела находился в руках Болдуина, сам актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, но криминалисты посчитали, что оружие не могло выстрелить само.
Как установило следствие, пистолет зарядила Ханна Гутьеррес Рид, отвечавшая за оружие на съемочной площадке. Помощник режиссера Дэвид Холлс был координатором по безопасности фильма, он проверил пистолет перед тем, как передать его Болдуину.
Холлс удаленно участвовал в заседании суда в Санта-Фе и полностью признал свою вину. Ранее прокуратура обвинила Холлса в неподобающем хранении оружия, он признал вину в рамках сделки со следствием.
Ожидается, что в мае Дэвид Холлс выступит на суде над другими фигурантами дела — актером Алеком Болдуином и оружейником фильма Ханной Гутьеррес Рид, которых обвиняют в непреднамеренном убийстве.
Прокуратура в штате Нью-Мексико ранее смягчила обвинения, выдвинутые против Болдуина из-за гибели Галины Хатчинс, чтобы избежать дальнейших судебных тяжб с актером. Из обвинительного заключения исключили пункт о применении огнестрельного оружия как отягчающего обстоятельства.