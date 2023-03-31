По делу о гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» вынесли первый приговор. Помощник режиссера получил условный срок

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года из-за выстрела из пистолета, который использовался как реквизит, но оказался заряжен боевыми патронами.

Пистолет в момент выстрела находился в руках Болдуина, сам актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, но криминалисты посчитали, что оружие не могло выстрелить само.

Как установило следствие, пистолет зарядила Ханна Гутьеррес Рид, отвечавшая за оружие на съемочной площадке. Помощник режиссера Дэвид Холлс был координатором по безопасности фильма, он проверил пистолет перед тем, как передать его Болдуину.