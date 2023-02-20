Алеку Болдуину смягчили обвинение по делу о непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс
Прокуратура в штате Нью-Мексико смягчила обвинения в непреднамеренном убийстве, выдвинутые против актера Алека Болдуина из-за гибели оператора Галины Хатчинс, сообщает газета The New York Times.
Из обвинительного заключения исключили пункт о применении огнестрельного оружия как отягчающего обстоятельства. В прокуратуре заявили, что пошли на это, чтобы избежать дальнейших судебных тяжб с Алеком Болдуином.
Адвокаты Болдуина настаивали, что прокуроры в Нью-Мексико ошибочно вменяли актеру применение огнестрельного оружия как отягчающего обстоятельства, поскольку такой закон в штате приняли спустя несколько месяцев после гибели Галины Хатчинс.
Если бы Болдуина судили в соответствии с этим законом, то ему бы грозило до пяти лет лишения свободы. Теперь ему грозит до полутора лет заключения, отмечает NYT.
Решение прокуратуры также распространяется на консультанта по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которой предъявили обвинения вместе с Алеком Болдуином.
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Оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Когда Алек Болдуин, готовясь к съемкам, достал пистолет, тот выстрелил, попав в Хатчинс. Пистолет, который использовали как реквизит, оказался заряжен боевыми патронами. Болдуин утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, но криминалисты посчитали, что оружие не могло выстрелить само.